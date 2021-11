Polícia Militar prende ladrão e recupera produtos furtados em Votuporanga

Indivíduo de 41 anos, com passagens por homicídio, furto e roubo, acabou preso novamente após furtar um imóvel no bairro Jardim Alvorada.

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de uma tentativa de furto e um furto qualificado contra residências em Votuporanga/SP, nesta quarta-feira. Indivíduo já possuí passagens por assassinato, furto e roubo.

De acordo com apurado, a corporação recebeu informações via rádio sobre um furto em andamento pelo bairro Jardim Alvorada; em seguida, abordou o suspeito carregando uma bolsa com diversos produtos furtados e ferramentas utilizadas para o arrombamento do imóvel.

Ainda na ocorrência, o suspeito teria sido reconhecido por ter tentado outro furto, na Rua Sergipe. Ele acabou apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

Diário de Votuporanga