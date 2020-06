Polícia Militar prende ladrão e recupera celular roubado em Votuporanga

Em resposta rápida ao crime, Equipe Alpha da PM prendeu E.S.S., de 19 anos e, recuperou celular roubado minutos antes no centro da cidade.

Nesta quinta-feira (10), policiais militares da Equipe Alpha realizavam patrulhamento pelas ruas de Votuporanga/SP, quando foram informados de que um pedestre havia sido assaltado na área central da cidade.

De acordo com informações, de posse das características do criminoso, os policiais trafegavam pela Avenida da Saudade, próximo do cruzamento da Rua Manoel Marques quando visualizaram um indivíduo suspeito, que ao avistar a viatura arremessou um aparelho celular ao solo e tentou fugir, sendo prontamente abordado.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com E.S.S., de 19 anos, exceto pelo fato do celular ser produto de roubo minutos antes.

Diante do exposto, o indivíduo, vítima e aparelho foram apresentados na Central de Flagrantes, onde após ser ouvido o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.