Polícia Militar prende dois rapazes com drogas e dinheiro em Ilha Solteira

Na noite desta quarta-feira, dia 08, policiais militares de Ilha Solteira, durante o patrulhamento preventivo e ostensivo, avistaram dois indivíduos, de 18 e 17 anos, já com envolvimento no comércio de entorpecentes na porta das escolas daquele município sendo que, no momento da abordagem, um deles arremessou um objeto no telhado de uma residência.

Abordados, localizaram R$ 421,00 em espécie e um aparelho celular com cada.

Em vistoria no telhado, localizaram o objeto arremessado, um invólucro contendo uma porção de crack de 03 gramas e outra de maconha, de 13 gramas.

Ambos foram conduzidos ao DP local, onde o maior foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça, enquanto o menor foi ouvido e liberado aos cuidados de seu responsável.

