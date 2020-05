Policiais militares – Equipe Charlie da 3 Companhia de Votuporanga prenderam na tarde deste domingo, um idoso por tráfico de drogas.

Conhecido como “vovozão” do tráfico, o senhor foi preso em flagrante pelos policiais militares.

Conforme informações colhidas pela reportagem, durante patrulhamento pelo bairro Palmeiras I, a equipe da PM se deparou com dois indivíduos conhecidos dos meios policiais quando deixavam uma residência pela Rua Presidente Dutra, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura dispensaram algo no chão defronte a casa e se evadiram sentido as vielas do bairro Matarazzo.

Os indivíduos foram acompanhados, não sendo possível abordá-los.

Em seguida, os policiais retornaram a residência, sendo encontrado no chão uma porção de maconha e o morador M, de 68 anos de idade, ao perceber a presença da PM tentou se trancar no interior da casa, sendo contido e abordado.

Durante busca pessoal foi localizado R$15,00 em dinheiro, dentro do imóvel, debaixo do colchão uma bolsa e no seu interior um vidro grande contendo mais 22 porções de maconha que totalizaram 0,316kg e uma balança de precisão.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao “vovô” e este foi conduzido juntamente com o entorpecente apreendido até a Central de Flagrantes onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão, mantendo o idoso preso à disposição da Justiça.