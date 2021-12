Polícia Militar de Votuporanga prende homem que estava em saída temporária da prisão

Policiais militares da Atividade Delegada de Votuporanga cumpriram na manhã desta terça-feira, dia 28, um mandado de prisão contra um detento que descumpriu medidas cautelares da saída temporária do sistema prisional de São Paulo.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante patrulhamento de Atividade Delegada nas imediações do Complexo Esportivo Mário Covas – zona norte de Votuporanga, chegou ao conhecimento da equipe militar de um Mandado de Prisão em desfavor de um preso em saída temporária que descumpriu medidas cautelares.

Diante do caso, os policiais militares da Atividade Delegada foram até a residência do homem e foi-lhe dado ciência do mandado de prisão, sendo conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceu preso, recolhido na cadeia pública à disposição da justiça.

