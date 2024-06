Suspeita de 22 anos estava com os entorpecentes divididos em duas malas de viagem.

Segundo a Polícia Militar, a equipe teve a constatação de que ela havia embarcado em Pereira Barreto (SP) e quando o veículo passou perto da cidade, fez a abordagem. A jovem passou por uma revista pessoal, onde a polícia encontrou R$ 2 mil em dinheiro escondidos em sua roupa íntima. Ao ser questionada, ela disse que a quantia era o pagamento pelo transporte da carga. Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes e ficou presa pelo crime de tráfico de drogas. A mulher não tinha anotações criminais.

O 52º Batalhão da Polícia Militar do Interior prendeu em flagrante uma jovem de 22 anos transportando 50 tijolos de maconha divididos em duas malas de viagem, em um ônibus com destino a São Paulo. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (22/6), em Mirassol, na região Metropolitana de São José do Rio Preto (SP).