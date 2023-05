Polícia Militar de Cardoso prende homem por tráfico de droga

Polícias militares de Cardoso – pertencentes da 5ª CIA prenderam indivíduo por tráfico de drogas.

Conforme registro policial enviado à redação do votunews.com.br durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Jardim Camargo, a equipe policial se deparou no contra fluxo da via com um indivíduo que ao ver a viatura se mostrou nervoso sendo dada ordem de parada, não sendo obedecida, e empreendeu fuga com uma bicicleta.

Durante o acompanhamento foi visualizado pela equipe quando o suspeito arremessou algo em uma residência abandonada.

O suspeito foi alcançado alguns metros à frente e após busca pessoal foi localizado em suas vestes um invólucro branco contendo crack e a quantia de R$10,00.

Ao retornar e averiguar a residência onde o objeto foi arremessado foi localizado no quintal uma sacola plástica com uma pedra de crack e uma balança digital.

Indagado se havia mais drogas em casa, disse que sim, indicando o local onde estava foi localizado um invólucro preto contendo no interior porção sugestiva a maconha e a quantia de R$ 325,00 em diversas notas.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o indivíduo permaneceu preso.

REPORTAGEM: VOTUNEWS