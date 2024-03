Polícia Militar de Cardoso prende dois foragidos da Justiça em menos de 30 minutos

A Polícia Militar de Cardoso prendeu dois foragidos da Justiça em menos de 30 minutos na tarde de quarta-feira (27). As prisões aconteceram em dois bairros da cidade: Vila Tufaile e Vila Santo Antonio.

Abordagens e prisões

Em patrulhamento pela Vila Santo Antonio, por volta de 16h10, os policiais abordaram D.E.R.L. em atitude suspeita. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas a consulta no sistema policial revelou um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso em flagrante.

Cerca de 20 minutos depois, por volta de 16h30, no bairro Vila Tufaile, os policiais abordaram L.T.P., também em atitude suspeita. Novamente, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas a consulta no sistema confirmou um mandado de prisão em aberto. Ele também foi preso em flagrante.

Delegacia e próximos passos

Os dois foragidos foram encaminhados para a delegacia de polícia de Cardoso, onde foram apresentados e permanecem presos à disposição da Justiça.

Ações da PM

A Polícia Militar de Cardoso tem intensificado as ações de patrulhamento ostensivo e preventivo em toda a cidade, com o objetivo de garantir a segurança da população e coibir crimes.