Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga

Nesta sexta-feira (10), policiais militares da Equipe Alpha realizavam patrulhamento pelo bairro Paineiras, em Votuporanga/SP, quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

De acordo com informações, nada de ilícito foi encontrado com o homem identificado como sendo F.J.R., de 36 anos; contudo, após pesquisa via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), ficou constatado que ele estava procurado pela Justiça.

Diante do exposto, o indivíduo foi preso e apresentado no 1º Distrito Policial, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.