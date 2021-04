Polícia Militar captura foragido da Justiça em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Votuporanga capturou na tarde desta quinta-feira, um homem procurado pela Justiça.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, durante patrulhamento pela zona sul da cidade, ciente de quem um indivíduo já conhecido nos meios policiais estava com Mandado de Prisão onde no patrulhamento da Equipe Charlie nas proximidades da vicinal Adriano Pedro Assi, localizou o rapaz.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas após pesquisa criminal, constou um Mandado de Prisão em seu desfavor em regime semi-aberto.

Sendo assim, foi dado voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido ao Distrito Policial, onde o delegado responsável, após ciência dos fatos, determinou a captura do procurado em processo tramitado pelo crime de trânsito, sendo conduzido a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, permanecendo à disposição da Justiça.