Polícia Militar apreende em Fernandópolis adolescente de 17 anos, foragido da Justiça do Pará

Após um trabalho de inteligência, o menor infrator foi localizado e capturado, ele possui passagem criminal por roubo no estado do Pará, além de suspeitas de estar envolvido em homicídio na região de Paragominas/PA.

Na casa onde o menor L. ficava foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o menor é suspeito de integrar grupos envolvidos com o crime organizado do estado do Pará.

Votunews