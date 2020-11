Homem morre após bater carro em mureta na região

Mirassol – Um homem que não teve a identidade divulgada morreu nesta terça-feira (24), após capotar o carro que dirigia. O acidente aconteceu na rodovia Washington Luís, em Mirassol, região de São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta de concreto e o carro capotou. Ele estava sozinho no veículo. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, ele já estava morto.

A faixa da esquerda da rodovia chegou a ficar interditada por alguns minutos até a chegada de um guincho para fazer a retirada do veículo do local.

