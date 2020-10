Tecnologia será usada em São José do Rio Preto, Jales e Araçatuba (SP).

De acordo com a corporação, os equipamentos são capazes de voar grandes altitudes sem serem percebidos. As câmeras conseguem também identificar suspeitos e placas de veículos.

“A gente entende que o uso do drone dá uma mobilidade que eventualmente a gente não teria. No dia 15 de novembro, o drone vai funcionar o dia inteiro. Havendo segundo turno, também iremos utilizar a tecnologia.”, afirma o delegado da Polícia Federal de Rio Preto, Gustavo Andrade de Carvalho Gomes.

Em Araçatuba e Jales, a polícia também contará com o auxílio dos drones durante as fiscalizações no dia de votação. Assim como em Rio Preto, os agentes receberam treinamento para ajudar no combate a crimes eleitorais.