Polícia Federal fecha posto em shopping e espera por passaporte aumenta. Tem gente indo para Jales ou Araçatuba para conseguir o documento, já que a demora em Rio Preto não é menor do que 30 dias

A dificuldade para agendar o pedido de passaporte pela Polícia Federal em Rio Preto tem feito rio-pretenses apelarem para os postos em Araçatuba e Jales para agilizar o processo. A lentidão para obter o passaporte acontece justamente no momento em que o turismo internacional tem voltado com tudo, após o fim das barreiras impostas pela pandemia na maioria dos países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, o dólar baixou nos últimos dias.

Além do aumento da procura, em Rio Preto há outro complicador: a PF fechou o posto de emissão de passaporte que ficava no Plaza Avenida Shopping, na avenida José Munia, com o fim do contrato de locação do espaço no centro comercial.