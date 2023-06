Polícia faz maior apreensão de K9 em duas casas-bomba

A polícia de São Paulo fez a maior apreensão da droga K9, perigoso entorpecente de circulação recente e que está dizimando usuários. A substância estava em duas “casas bomba” em Carapicuíba, na região metropolitana.

Os três presos envolvidos com o tráfico forneciam a droga devastadora para cidades da Grande São Paulo e na capital. O caso era investigado há dois meses, ao buscar a origem das drogas que eram vendidas na região. Também foram encontradas outras drogas, como maconha.

Foram presos P. 23 anos, D., de 20, e I, de 21. Mais de seis mil porções foram encontradas, além de cadernos com a contabilidade do tráfico. Os três detidos não tinham passagens pela polícia.

O próximo passo da investigação é encontrar os responsáveis pelas casas e pelo financiamento do entorpecente. Segundo a polícia, esta foi a maior apreensão de K9 em São Paulo, com mais de 1,5 mil seringas com a substância, que é borrifada em cigarros de maconha e, depois, vendida com o novo nome.