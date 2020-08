José foi preso em 19 de junho, no bairro Ouro Verde, em São José do Rio Preto/SP. Ele segue à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória (CDP).

Os crimes foram cometidos de forma semelhante, fator que fez com os investigadores suspeitassem que um único criminoso poderia ser o responsável.

Uma das vítimas chegou a ser enterrada viva no mês de março de 2020, em Uchoa/SP. Na época, a jovem de 22 anos foi encontrada nua, suja de terra e com ferimentos pelo corpo. Ele pediu ajuda, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base. “As mulheres eram bastantes iguais. Tinham o porte físico e aparência parecidos”, afirmou Wander Solgon.

Uma mulher relatou à TV TEM como foi abordada pelo criminoso na avenida Danilo Galeazzi depois de sair de um estabelecimento comercial junto com a amiga. José mentiu e conseguiu fazer com que a mulher entrasse em seu veículo. “O cara nos abordou e falou que minha filha grávida tinha passado mal, mas que ele tinha a levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jaguaré. No desespero, eu entrei no carro”, relembra.

“Assim que eu entrei, ele falou que era mentira e que era um sequestro. Então, ele começou a me bater, a dar tapa na minha cara, a me xingar de vagabunda e a dizer que me mataria. Eu só pensei em Deus e que minha vida tinha acabado”.

As investigações duraram meses, já que as vítimas, extremamente abaladas, não conseguiam descrever com detalhes as características do homem, mas sabiam que ele era negro e alto e que dirigia um carro branco.

O veículo utilizado nos crimes foi a chave para a polícia chegar ao principal suspeito. Uma foto de José foi mostrada às vítimas, que o reconheceram como sendo o autor dos estupros.