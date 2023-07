Polícia Civil vai investigar acidente que matou jovem de 26 anos

Faltavam apenas cinco dias para o 27º aniversário e poucos quilômetros para chegar ao trabalho, mas a vida de Bianca Morelli Tasca foi tirada na manhã desta terça-feira, 18, após ser atingida em sua moto Biz por um ônibus do transporte coletivo no cruzamento entre as ruas João Carlos Gonçalves e Maria Faria de Vasconcelos, no Jardim Yolanda, em Rio Preto. Até um dos bombeiros que tentaram lhe prestar socorro chorou ao perceber que não poderia salvá-la. O caso vai ser investigado pelo 7º Distrito Policial.

Segundo a Polícia Militar, em uma das versões apuradas, a moto conduzida por Bianca teria sido atingida lateralmente pelo ônibus. Com o impacto, a jovem caiu no solo e foi atingida por uma das rodas do veículo.

Na segunda versão, Bianca estava parada no cruzamento, em respeito ao sinal de pare, quando foi atingida pelo ônibus que entrou na rua Maria Faria de Vasconcelos. Uma das câmeras da portaria de um condomínio residencial registra apenas a imagem do ônibus em conversão na esquina, mas não traz o atropelamento.

Há mais duas câmeras de uma pizzaria, com ângulo voltado para o cruzamento do acidente. A Polícia Civil deve solicitar as imagens, bem como a gravação das câmeras de monitoramento do ônibus, que podem ajudar a esclarecer o acidente.O motorista do ônibus, 53 anos, disse em depoimento que, quando fez a conversão à esquerda, não viu qualquer veículo, mas parou após ouvir a colisão.

Parte da investigação para desvendar a circunstâncias do acidente já começou a ser feita pela equipe de peritos criminais, que estiveram no local a pedido do delegado de plantão, Valcir Passetti Júnior. Segundo a polícia, a vítima não tinha habilitação para conduzir moto.

A morte de Bianca causou bastante comoção entre amigos e parentes, que manifestaram tristeza por meio de postagens em redes sociais. Entre as mensagens estava a de seus amigos de fé da Igreja Origem, de doutrina evangélica, que descrevem como era a jovem.

“Bianca foi alguém que marcou profundamente nossa família de fé. Suas marcas eram a alegria, força e amor por Jesus. Seu legado não termina aqui, toda nossa família de fé carrega os ensinamentos e alegria que emanaram da sua vida. Isso não é um adeus, mas apenas um até logo”, conclui a postagem no perfil oficial da igreja, ilustrada com uma foto dela sorrindo durante um dos cultos. O corpo de Bianca será sepultado nesta quarta-feira, 19, às 14h, no cemitério de São João Batista, em Rio Preto.

Lamento

Em nota, a Prefeitura de Rio Preto afirmou que lamenta o ocorrido e que irá aguardar o inquérito policial para apurar as causas do acidente.

A Expresso Itamarati, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, informou que a empresa se solidariza com a família e amigos. Disse também que está à disposição das autoridades para prestar as informações referentes ao acidente.

Esta é a segunda morte provocada por ônibus do transporte coletivo de Rio Preto, em menos de 30 dias. A outra ocorreu dentro do Terminal Urbano, tendo como vítima o adolescente Jean Pedro Toledo Silva, de 16 anos.

