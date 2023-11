Polícia civil recupera carretinha e jet ski avaliados em R$ 160 mil em rancho de Mendonça

Policiais civis conseguiram recuperar uma carretinha e também um jet ski na noite desta última quinta-feira, (08/11/2023), no município de Mendonça (SP).

De acordo com informações das equipes, policiais civis de Adolfo e Nipoã (SP) e também a Polícia Militar, conseguiram recuperar os veículos através de investigações. O jet ski, avaliado em R$ 150 mil e também a carretinha, avaliada em R$ 10 mil, haviam sido furtados na cidade de Lins (SP), na última segunda-feira, dia 06/11.

Os policiais foram até o condomínio de ranchos e conseguiram recuperar os veículos. No local foram encontrados ainda 15 porções de cocaína embaladas para comercialização.

Com a chegada das equipes, o indivíduo fugiu do local com a ajuda de outras pessoas. O jet ski e a carretinha foram apreendidos e serão devolvidos ao proprietário. O suspeito vai responder ao inquérito policial. Gazeta do Interior