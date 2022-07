Polícia Civil reconstitui morte de bebê supostamente assassinado

A Polícia Civil de Olímpia (SP) realizou nesta sexta-feira (29) a reconstituição da morte do recém-nascido de 20 dias, que foi levado pela mãe sem respirar até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher e o namorado dela, de 17 anos, participaram do procedimento.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe do bebê está sendo investigada pelos crimes de tortura e homicídio. As investigações começaram no mês passado após o relato dos médicos de que a criança tinha chegado na unidade morta e com vários hematomas pelo corpo.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe disse à polícia que na noite em que os fatos aconteceram, ela e o namorado encontraram o bebê com a boca roxa e sem respirar após se alimentar na mamadeira.

A mulher teve a prisão preventiva decretada e está na cadeia feminina de Bebedouro (SP). O adolescente está na Fundação Casa de Lins (SP).

Confira a nota da Secretaria de Saúde de Olímpia sobre o caso:

“A secretaria de Saúde de Olímpia esclarece que o bebê de 20 dias, falecido na última semana, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, já sem sinais vitais. O recém-nascido foi levado ao local pelos pais, que informaram que o bebê havia engasgado com leite, o que só teria sido notado por eles 20 minutos depois do ocorrido. A criança apresentava hematomas em diferentes partes do corpo e chegou à unidade sem pulso e em parada cardiorrespiratória. A UPA prestou todo o atendimento necessário, com diversas manobras de reanimação e demais condutas indicadas, que não tiveram sucesso, levando o óbito a ser atestado pelos médicos. O caso foi encaminhado para análise do IML.”