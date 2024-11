Polícia Civil prende o 3º homem por estupro na semana em Rio Preto

O Grupo de Operações Especiais (Goe) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) do Deinter-5, prendeu o 3º homem por estupro nesta semana, em Rio Preto. Nesta quinta-feira (31/10), um mandado de prisão preventiva foi cumprido na Favela Marte, perto do Distrito Industrial. O investigado é um homem de 40 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, a ação faz parte de uma operação direcionada ao combate de crimes de violência sexual. Os registros da investigação apontam que o homem já havia violado, várias vezes, as medidas protetivas de urgências concedidas à vítima, sua ex-companheira, de 44 anos, após o dia 21 de março deste ano, quando cometeu atos de injúria, ameaça e tentativa de lesão corporal. Ele teve ciência da medida protetiva no dia 23 do mesmo mês.

Ainda segundo a Polícia Civil, mesmo diante das insistentes determinações de afastamento, o acusado descumpriu as ordens judiciais em várias ocasiões e ameaçou a mulher de morte. Durante os descumprimentos, houve um breve reatamento do relacionamento por parte da vítima, que decidiu rompê-lo definitivamente após novos atos de agressividade do investigado.

No dia 25 de junho, o agressor retornou, mais uma vez, para a casa da mulher e a levou à força até a casa dele, onde a manteve em cárcere privado, a ameaçou com facas e cometeu os estupros.

Diante da gravidade e reincidência dos atos do investigado, a prisão preventiva dele, segundo a polícia, foi considerada necessária para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, visando a preservação da integridade física e psicológica da vítima. Gazeta de Rio Preto