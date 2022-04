POLÍCIA CIVIL PRENDE IRMÃOS TRAFICANTES EM NHANDEARA

Os presos – de 50 e 57 anos- foram alvos de investigação das equipes de Macaubal e Nhandeara. Estavam com quase 1 kg de maconha e 330 porções de cocaína. Um deles buscava as drogas em São Paulo para revender na região.

Depois de investigações policiais realizadas por policiais civis de Macaubal e Nhandeara, foram autuados em flagrante delito N, de 50 anos de idade e M, 57 anos, por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ambos foram surpreendidos na cidade de Nhandeara, com considerada quantidade de drogas, dos tipos crack e cocaína, tóxico direcionado, tão somente, ao comércio ilegal. Foi apreendido um tijolo de crack, com peso de 759 gramas, além de diversas pedras de tamanhos variados, 330 invólucros de cocaína, dispostos em saquinhos quadrangulares, lacrados a vácuo, além de outros 4 invólucros plásticos da mesma droga, balança de precisão, telefone celular, dinheiro e demais objetos foram igualmente apreendidos.

Um molho de chaves que era de uso exclusivo de N foi apreendido em seu poder, onde uma das chaves abriu o cadeado de um cômodo que ele mantinha nos fundos de uma residência, local que era usado par armazenar a mochila que guardava as 330 porções de cocaína.

Os irmãos buscavam a droga na capital do Estado, utilizando transporte coletivo terrestre. Nesta semana, as diligências vinham sendo realizadas, já que N havia chegado com a quantidade expressiva de drogas. Ambos permanecerão presos, aguardando a decisão da Justiça em audiência de custódia.

Os crimes infringidos, em cujas somatórias das penas máximas somam a 4 anos, não permitem arbitramento de fiança nesta etapa policial. N já possui condenações por crimes diversos e graves e havia deixado o sistema penitenciário em janeiro deste ano.