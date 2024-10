Polícia Civil prende idoso por abusar de menina de 8 anos

O Grupo de Operações Especiais (Goe) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) do Deinter 5 cumpriu nesta terça-feira (29/10) um mandado de prisão na Estância Unitra, contra um idoso de 61 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em Rio Preto.

Segundo a Deic, as investigações começaram após a mãe da vítima – uma menina de apenas oito anos de idade, denunciar o caso à polícia. Ela disse que a filha estava com comportamentos incomuns e que ao verificar o aparelho celular da criança, encontrou vários vídeos inapropriados no histórico de pesquisas.

Ao questionar a filha, a menina disse que o namorado da avó exibia os vídeos para ela diretamente do próprio celular, e que ele a ensinou a fazer as próprias pesquisas. A vítima contou ainda, que o idoso tocava na região íntima do corpo dela várias vezes quando a avó não estava por perto.

O estuprador foi levado para a carceragem da Deic e será encaminhado para um presídio, onde cumprirá 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado.