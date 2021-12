Polícia Civil faz apreensão de lança perfume

Mais de 70 frascos de lança perfume foram apreendidos em uma operação realizada por policiais civis da DISE – Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes -, DIG – Delegacia de Investigações Gerais e policiais da Seccional de Policia de Fernandópolis na madrugada desta quinta-feira, dia 29.

As apreensões aconteceram em uma residência no bairro Coester depois de um período de investigação. O dono do produto conseguiu fugir do cerco policial e está sendo procurado.

Todo material apreendido foi recolhido e um inquérito aberto.