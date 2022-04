A Polícia Civil vai fazer a reconstituição da morte da menina de 5 anos que morreu após ser carbonizada durante um ritual de evocação de espíritos, em Frutal (MG), a 113 quilômetros de Rio Preto.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 23 de março. Inicialmente, a responsável pela vítima disse que a menina havia sofrido um acidente envolvendo álcool e churrasqueira. A criança teve 100% do corpo queimado e morreu no dia seguinte. No entanto, o pai da menina desconfiou da versão apresentada pela mãe.

Após informações de testemunhas, dos médicos que atenderam a vítima e de laudos, foi concluído que não houve acidente. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar homicídio doloso (quando há intenção de matar).

A mãe, a avó e o líder espiritual foram presos temporariamente pela Polícia Civil durante a Operação “Invocação da Verdade”. Celulares e documentos foram apreendidos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante o ritual de evocação de espíritos, a criança teria sido banhada com uma mistura contendo álcool e ervas. Em seguida, teria sido queimada com uma vela que estava perto dela.

A data da reconstituição da morte da vítima ainda não foi divulgada.