Polícia apreende R$ 1,3 milhão em Rio Preto em investigação contra lavagem de dinheiro

Dinheiro e documentos contábeis foram apreendidos na casa do dono de uma rede de postos de combustíveis em Rio Preto

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta quarta-feira, 7, documentos contábeis e R$ 1,3 milhão em dinheiro na casa do dono de uma rede de postos de combustíveis de Rio Preto. A empresa é investigada por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa de Passo Fundo (RS).

Segundo o delegado Ricardo Afonso Rodrigues, a apreensão faz parte da Operação Oiapoque ao Chuí, deflagrada pela Polícia Civil gaúcha, com 383 mandados cumpridos em 22 estados.

“Essa operação envolve 50 Mandados só no estado de São Paulo. Aqui em Rio Preto foram cumpridos quatro Mandados contra empresas suspeitas, investigadas no Rio Grande do Sul”, explicou.

Ninguém foi detido. “Os documentos serão enviados para análise na polícia gaúcha. O dinheiro apreendido ficará depositado em conta judicial, até o fim das investigações”, completa o delegado da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.

O advogado da empresa de combustível Edlênio Barreto nega as acusações e crítica a operação. “Trata-se de um assassinato de reputações. Meus clientes não têm qualquer relação com a operação. Eles não conhecem os envolvidos. Eles foram envolvidos por conta de um depósito de dinheiro que receberam, mas têm contrato para comprovar”, conclui.

Marco Antonio dos Santos

marco.santos@diariodaregiao.com.br