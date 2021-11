Polícia Ambiental resgata 32 aves mantidas em cativeiro em Jales

Na manhã deste domingo, 14 de novembro, Policias Militares Ambientais de Jales realizaram a apreensão de 32 aves nativas que estavam irregularmente em cativeiro, sendo 26 canários da terra e 06 coleiras papa capim que estavam em uma residência situada no Jardim América, em Jales.

As aves estavam acondicionadas em 19 gaiolas e havia um alçapão acoplado em uma gaiola visando a captura de mais aves nativas.

O infrator foi autuado em R$ 16.000,00 mil reais e responderá por crime ambiental capitulado no artigo 29 da lei de crimes ambientais.

As aves foram examinadas por um médico veterinário que atestou estarem todas aptas a serem soltas em seu habitat, o que foi feito nas imediações do córrego do marimbondo, área rural de Jales

