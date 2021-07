Polícia Ambiental prende procurado da Justiça em Fernandópolis

Durante Policiamento Ambiental, Operação Paz e Proteção, pela área urbana do município de Fernandópolis, ontem (21), um homem foi abordado, e após busca pessoal nada de ilícito foi constatado, porém ao realizar pesquisa no Sistema Prodesp via Copom, constatou-se que o indivíduo era procurado pela justiça constando Mandado de Prisão expedido pelo Foro da Comarca de Ouroeste, pelo crime capítulo no Artigo 169, inciso II, do CP – quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao procurado, conduzido a Delegacia de Polícia do município de Fernandópolis, para as demais providências de Polícia Judiciária.