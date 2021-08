Polícia Ambiental prende abusador sexual em Pedranópolis

Durante policiamento ambiental, Operação Paz e Proteção, pelo Distrito de Dulcelina, município de Pedranópolis, policiais militares ambientais abordaram um indivíduo, e após busca pessoal, nada de ilícito foi constatado.

Porém, em pesquisa via COPOM, se verificou que o indivíduo era procurado, havendo um Mandado de Prisão expedido pelo Foro da Comarca de Fernandópolis, em seu desfavor pelo crime do artigo 215-a, c/c artigo 61 caput, inciso II, alineas “c” e “f” ambos do Código Penal.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao procurado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia do município de Fernandópolis, para as demais providências de Polícia Judiciária ficando à disposição da justiça.

