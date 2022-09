PMs salvam mulher que tentava pular de pontilhão em Fernandópolis

Uma mulher de 49 anos foi salva por Policiais Militares ao tentar pular do Pontilhão da Água Vermelha, no entroncamento da Rodovia Euclides da Cunha com a Percy Waldir Semeghini em Fernandópolis. O fato foi registrado no final da tarde desta terça-feira, dia 27.

A viatura patrulhamento de rotina pelo local quando perceberam a mulher em atitude suspeita e resolveram checar. Eles acabaram convencendo a mulher a não praticar o ato.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local para dar apoio na ocorrência.

Depois do fato, ela foi levada para a casa, acompanhada pelos PMs.

Região Noroeste