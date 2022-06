PMs salvam jovem que ameaçava saltar de viaduto na Rodovia Euclides da Cunha

Durante a tarde desta sexta-feira, 17 de junho, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU de Jales se mobilizaram para salvar a vida de uma jovem que ameaçava se jogar do Viaduto José Bigoto da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), nas proximidades do Lar dos Velhinhos em Jales.

O empenho dos negociadores durou cerca de 20 minutos. A jovem se posicionou para o lado externo da grade de proteção do viaduto. O trânsito na rodovia foi desviado, e profissionais se posicionaram abaixo do viaduto estendendo cobertores para diminuição do impacto em uma possível queda.

O trabalho dos negociadores, extremamente preparados, teve êxito. A jovem recebeu atendimento imediato e foi encaminhada para a UPA 24h de Jales.

