PM orienta educadores de Macedônia sobre segurança nas escolas

Nesta segunda-feira, 17/04, no horário de Atividades de Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPC, o Sargento Bauab da Polícia Militar de Macedônia participou da reunião juntamente com os professores, equipes gestora e secretária municipal de educação.

Realizou uma importante palestra sobre o tema: “Orientações sobre as medidas de segurança nas escolas”.

Em sua apresentação, o sargento Bauab, explanou sobre a importância da implementação de medidas de segurança física nas escolas, o controle de acesso, orientações sobre medidas preventivas no ambiente escolar, observações importantes para os professores no dia a dia durante as aulas para identificar precocemente os casos, a escuta ativa para orientar e destacou principalmente, a importância dos pais no processo de acompanhamento dos filhos.

Destacou sobre a importância do acompanhamento dos pais e/ou responsáveis na vida escolar dos filhos, do controle e monitoramento da bolsa escolar e das redes sociais. Os pais dos alunos são fundamentais neste processo.

Observou sobre à onda de fake news compartilhadas nos últimos dias envolvendo escolas e a importância das medidas de segurança preventiva.

O sargento Bauab também falou sobre o trabalho diário que é desenvolvido pela PM com intensificação da Ronda Escolar e o policiamento nas unidades escolares por meio do programa ‘Atividade Delegada’ que é desenvolvida por meio de uma parceria com a Prefeitura de Municipal de Macedônia.

Ressaltou para que os professores continuem o excelente trabalho de identificar possíveis mudanças de comportamento do aluno. Em caso de boatos internos que o caso seja investigado de forma rápida pelos gestores escolares, chamando os envolvidos para conversar e que a Polícia Militar está à disposição.

Ao final, a secretária municipal de educação Sônia Martins, agradeceu a valiosa presença do sargento Bauab na reunião, falou sobre a importância desse encontro com os professores da rede municipal de ensino para o planejamento de novas ações.

Em seguida, apresentou os Protocolo de Segurança Escolar do Município de Macedônia, elaborado em conjunto com as equipes gestoras das escolas e com a participação do sargento Bauab, a ser enviado para os pais e/ou responsáveis.