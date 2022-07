Aos policiais, homem contou que foi abordado por um criminoso armado, que roubou sua carteira e o obrigou a entrar no rio, em Tietê (SP), até que ele fugisse.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros resgataram um homem de 45 anos que ficou atolado às margens do Rio Tietê, em Tietê (SP). O caso foi registrado na noite de domingo (17), após a vítima ter sido assaltada e obrigada a entrar no rio.