PM de Meridiano prende segundo suspeito de crime que chocou a região

Na manhã desta segunda-feira, dia 18 de dezembro, a polícia militar de Meridiano realizou a prisão do segundo suspeito envolvido no brutal homicídio que chocou a comunidade local. O crime veio à tona na noite de domingo, dia 26, de Novembro na rua Jerônimo Calixto Borges, quando a vítima foi encontrada com ferimentos fatais no pescoço e corpo enterrado no quintal, em uma residência ligada ao possível autor que já havia sido detido no mesmo dia pela polícia militar.

O segundo suspeito, identificado no dia seguinte, 27/11, foi inicialmente liberado na presença de um advogado. Contudo, hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro, a justiça determinou a prisão preventiva do indivíduo conforme o artigo 121, remetendo-o para o presídio local de Paulo de Faria.

A comunidade aguarda por respostas e o desdobramento do caso que tem gerado consternação e preocupação. A polícia continua investigando para esclarecer completamente os detalhes desse trágico acontecimento. Iago Sincero/Votunews