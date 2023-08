PLAY VOTU – grupo de empresários oficializa Carnaval de Votuporanga

Carnaval acontecerá no estacionamento onde seria montado o North Shopping Votuporanga e entre as atrações que já foram contratadas figuram: os DJs DubDogz (música eletrônica), os sertanejos Guilherme & Benuto, além do Axé com o grupo Babado Novo.

Da Redação

Apresentado na noite da última quarta-feira (23) o Play Votu Festival – carnaval fechado que acontecerá entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024. O evento é inciativa do grupo de empresários formado por: Rodrigo Beleza e Duno Beleza (Converd), Bruno Viviani e Eric Ota (Santa Cecília Butiquim), Lucas Moreti e Lucas Moreti Filho (Eco Posto 27) e Claudio Peralti (Euro Pneus).

O anuncio da festa aconteceu numa coletiva à imprensa que contou com presença do prefeito Jorge Seba, do presidente da Câmara Daniel David, do presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), entre outras autoridades.

A festa foi anunciada para acontecer entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro no estacionamento onde seria o North Shopping Votuporanga, local onde será montada uma estrutura para receber até 8 mil pessoas que serão distribuídas entre pista, camarote e camarote empresarial, todos os setores open-bar, com entrada proibida para menores de 18 anos.

Rodrigo Beleza, porta voz do grupo de empresários, disse que além dos shows que foram anunciados, muitos outros artistas serão anunciados nos próximos meses. “O evento irá fomentar a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio geral, além de muitos outros setores como mão de obra especializada em diversos setores”.

Rodrigo Beleza defendeu que a festa dará oportunidade para que os foliões de Votuporanga possam se divertir sem se deslocar para outras cidades e até adiantou os preços dos abadás: R$350 (pista) e R$600,00 (camarote). Diário de Votuporanga