Play Votu Festival promete agitar o Carnaval em Votuporanga em 2024

Prepare-se para curtir o Carnaval de Votuporanga no eletrizante Play Votu Festival 2024

Votuporanga, conhecida como a cidade apaixonada pelo Carnaval, no interior de São Paulo, acaba de receber a notícia de que receberá, em 2024, um mega Festival durante o período de Carnaval. Um grupo de empresários votuporanguenses está se preparando para trazer de volta à cidade um grande festival em 2024, e a expectativa está nas alturas. Com o nome de “Play Votu Festival”, o evento está programado para ocorrer de 10 a 12 de fevereiro e promete trazer grandes atrações do cenário da música brasileira.

Os corações dos foliões de Votuporanga e região já estão acelerados, com a confirmação de que nomes de peso do sertanejo, axé e funk estão sendo escalados para se apresentar no festival. Embora os detalhes estejam sendo mantidos em segredo por enquanto, a ansiedade para o anúncio dos artistas é grande.

O Play Votu Festival contará com um mega camarote e a montagem de um super palco, que prometem trazer ainda mais brilho e glamour para o evento. Nos próximos dias, os organizadores darão início à venda de abadás e camarotes, possibilitando que os foliões garantam seus lugares nesse evento imperdível de 10 a 12 de fevereiro. Segundo informações obtidas pela reportagem do Portal Votumais, os abadás e camarotes terão preços acessíveis e ainda serão parcelados para que todos possam participar.

Com grandes nomes no line-up, o Play Votu Festival se prepara para agitar não apenas os votuporanguenses, mas toda a região. A cidade de Votuporanga tem tradição de festa e atrai multidões durante o período carnavalesco, estando pronta para o clima de euforia e alegria característico do Carnaval. A população e os visitantes podem esperar uma experiência surpreendente e repleta de energia.

Os organizadores do Play Votu Festival estão determinados em proporcionar um grande festival para Votuporanga e, sem dúvida, atrair milhares de foliões apaixonados por celebrar essa festa que é a mais querida dos brasileiros. Rony Paz/Votumais