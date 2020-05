Plataforma digital: ADE Noroeste Paulista fecha parceria para atuação regional

Projeto Trilhas: Saberes em Ação” contribuirá com municípios para vivenciar os novos desafios vivenciados; organização também anunciou adiamento do CIENP.

O Coordenador Executivo do ADE Noroeste Paulista, Ederson Marcelo Batista, lançou nesta quinta-feira (14/5), a oferta de uma Plataforma Digital aos 65 municípios da iniciativa. A pandemia da Covid-19 tem gerado novos desafios para todo o mundo e também reforçado novas oportunidades de comunicação.

O “Projeto Trilhas: Saberes em Ação” tem como objetivo otimizar o dia a dia de cada Secretaria Municipal de Educação pertencente ao Arranjo, visto as necessidades diante do coronavírus e a suspensão das aulas e das formações continuadas presenciais, dentre elas o adiamento do CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista.

Por meio desta parceria serão ofertadas formações em horário de trabalho pedagógico (HTPC), formações continuada a todos os profissionais da Educação, webconferências, e mais de 4 mil atividades a serem desenvolvidas pelos professores e alunos, online ou impressas.

Na próxima semana, o “Projeto Trilhas: Saberes em Ação” será tema de uma live que será promovida na página do facebook do ADE Noroeste Paulista (www.facebook.com/adenoroestepaulista). O encontro virtual contará com a participação da equipe pedagógica envolvida nesta parceria.

Adiamento do CIENP

Nesta quarta-feira (13/5), a organização do CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista divulgou o adiamento da sétima edição do evento. Prevista para acontecer em julho, a formação que se tornou tradicional no calendário dos educadores de toda a região e de profissionais de outras cidades do País, precisou ter a data alterada devido a pandemia da Covid-19.

O cronograma atualizado do evento está em processo de definição, conforme orientações atuais e futuras das autoridades de saúde sobre realização de eventos com aglomeração de pessoas. Mais informações podem ser acessadas em www.cienp.org.