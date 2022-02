Plantão de Vacina neste sábado em Votuporanga(19)

Atendimento para crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos no Assary

Uma nova oportunidade para colocar a vacinação contra a Covid-19 em dia será oferecida aos votuporanguenses neste sábado (19/2) através do plantão de atendimento das 8h às 16h que será realizado no posto de vacina montado pela Secretaria da Saúde no salão do Assary.

Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos que precisam completar ou iniciar o esquema de vacinação devem ir até o local. Além das primeiras, segundas doses e terceiras doses, também podem se imunizar com a segunda dose adicional pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais.

Mudança nos postos de vacina a partir de segunda-feiraÉ importante lembrar que a partir de segunda-feira (21/2), haverá mudanças nos postos de vacina. Crianças de 5 a 11 anos passam a ser vacinadas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João.

A população com 12 anos ou mais poderá ser vacinada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras.

O Assary continuará vacinando este público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15 horas.Portanto, a vacinação na Capela Santo Expedito, no Colinas, será suspensa a partir de segunda-feira (21/2).

A Secretaria da Saúde agradece a cessão do espaço que, por diversos meses, contribuiu com o calendário de vacina contra a Covid-19 em Votuporanga.