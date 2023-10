Pix já é mais popular que todos os outros meios de pagamento no Brasil

Na semana passada, a ferramenta atingiu cerca de 170 milhões de transações em apenas um dia

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix já é mais popular que todos os outros meios de pagamentos no Brasil. Na semana passada, a ferramenta atingiu cerca de 170 milhões de transações em apenas um dia.

“Vemos que agora que o Pix é mais popular do que todos os outros meios de pagamentos no Brasil”, disse Campos Neto, durante em evento do Council of the Americas.

Ele afirmou ainda que o Brasil está desenvolvendo o maior sistema de Open Finance que existe. Trata-se de uma plataforma que permite o compartilhamento de informações de clientes entre as instituições financeiras.

De acordo com Campos Neto, o objetivo é que os usuários possam, no futuro, comparar as taxas cobradas por diferentes instituições financeiras em tempo real.