O Riopreto Shopping Center inaugurou uma pista de patinação de gelo sintético para entreter os clientes e visitantes. Com 200 m² e capacidade para 20 patinadores, a pista Magic Ice foi instalada na praça 3 de evento do centro de compras. O horário do funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.