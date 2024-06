PERDA: votuporanguense morre em queda de torre em Nhandeara

Um acidente de trabalho foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 13, em Nhandeara. O votuporanguense Belmiro Simão, de 65 anos de idade, faleceu na tarde desta quinta-feira, dia 13, após a queda de uma torre enquanto trabalhava na instalação de uma rede de internet.

O acidente aconteceu no bairro residencial Jardim Vivendas em Nhandeara e, durante o serviço, por motivos ainda a serem esclarecidos, o trabalhador sofreu a queda da torre, tendo ferimentos graves.

O senhor Belmiro Simão foi imediatamente socorrido pela unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao pronto socorro da Santa Casa de Nhandeara.

Conforme nota de falecimento divulgada pela família, o corpo do senhor Belmiro será velado das 8 às 15 horas, no Cemitério Municipal de Votuporanga e, em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Tanabi. As causas do acidente serão apontadas após perícia técnica da Polícia Científica de Votuporanga.

