PERDA: Votuporanga perde o investigador de Polícia e ex-vereador Paulo Amaral

Faleceu por volta das 17 horas, desta quinta-feira, na Santa Casa de Votuporanga, o conhecido Paulo Ferraz do Amaral, aos 70 anos de idade. Pessoa bastante conhecida e querida por todos, o investigador de Polícia aposentado e ex-vereador da Câmara Municipal de Votuporanga, faleceu em decorrência de um câncer e vinha lutando pela vida nos últimos meses.

Figura conhecida nos meios políticos, sociais e policiais de Votuporanga, Paulo Amaral foi vereador em Votuporanga na legislatura 1993/1996, na gestão do ex-prefeito Pedro Stefanelli Filho, eleito pelo então partido PMDB. Nas eleições municipais seguintes, Paulo Amaral tentou se eleger novamente vereador, mas sem sucesso. Na última eleição municipal, Paulo foi candidato a vice-prefeito na chapa de Drº Hery Kattwinkel, ficando em segundo lugar no pleito eleitoral.

Era viúvo da senhora Maria de Lourdes Guerra do Amaral, deixa os filhos Paulo Henrique Guerra do Amaral – pastor da Igreja Assembleia de Deus Belém e Marcos Vinícius Guerra do Amaral, e dois netos. A família Guerra Amaral é bastante conhecida e com muitos membros em Votuporanga. Paulo era irmão de Jonas, Edson, Samuel, Eunice e Vasni Amaral, filhos de Maria José Nunes do Amaral e Jaime Ferraz do Amaral (in memoria).

Paulo Amaral era investigador da Polícia Civil onde exerceu sua profissão por mais de 40 anos, tendo se aposentado na carreira trabalhando no 1º Distrito Policial de Votuporanga.

Era diretor do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga, deixa um legado e uma importante história de vida a todos.

Para o advogado Drº Hery, “perdi um pedaço de minha história também, foi mais do que um amigo, um companheiro de batalha. Durante 45 dias de campanha, pudemos caminhar juntos e com o Paulo Amaral, puder ver a vida de outra forma, de estar mais próximo de Deus. Fico honrado em ter tido um compromisso político com ele e honrado. Uma pessoa especial, iluminada por Deus”, lamentou o ex-candidato a prefeito.