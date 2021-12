PERDA: morre o ex-locutor e servidor municipal Estevom do Som

Faleceu neste sábado, dia 4, o servidor público municipal aposentado e ex-locutor Estevom Bezerra Evangelista, aos 67 anos de idade.

Trabalhou durante anos na Prefeitura de Votuporanga, bastante conhecido como Estevinho do som, sempre presente em todas as quermesses e leilões de Votuporanga. Estevom também trabalhou em emissoras de rádio de Votuporanga, como a Rádio Cidade AM.

Era casado com a senhora Vanir Trevisan Evangelista, deixa duas filhas, netos e bisnetos.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento ocorrerá às 14 horas, no Cemitério Municipal de Votuporanga:

Aos amigos e familiares, nosso sentimentos.