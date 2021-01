PERDA: morre a pastora e professora votuporanguense Maria Cândida Corrêa Molina

Votuporanga registra mais uma grande perda nesta sexta-feira, dia 15. Morreu a pastora evangélica e professora aposentada Maria Cândida Corrêa Molina, aos 77 anos de idade. Pessoa querida por todos, bastante conhecida na comunidade evangélica de Votuporanga e região, Maria Cândida vinha há alguns meses lutando sofrendo em razão de complicações com a sua saúde.

Ela era pastora-auxiliar da Igreja Presbiteriana de Votuporanga.

Maria Cândida nasceu no dia 13 de outubro de 1944, no Córrego Rico em Votuporanga-SP, mudou-se com 02 anos de idade para a cidade de Fernandópolis-SP, retornando a Votuporanga com 17 anos.

Aos 19 anos, no dia 22 de fevereiro de 1964 casou-se com o senhor José Antônio Molina Navarro.

Em 1.970 mudaram-se temporariamente para São José do Rio Preto para estudar e, logo após o término da faculdade, voltaram para Votuporanga.

Já como Professora, a senhora Maria Cândida exerceu sua profissão como Professora de Matemática até o ano de 1996, quando se aposentou na Escola Uzenir Coelho Zeitune.

Em Votuporanga, criou seus filhos, que hoje, inclusive também são professores Universitários.

Conhecedora dos problemas brasileiros, especialmente de nossa cidade e, impulsionada pelo amor cristão, a senhora Maria Cândida, juntamente com outras mulheres, formaram o grupo para orar por Votuporanga e pelo Brasil.

Este grupo denomina-se “GRUPO DE INTERCESSÃO UNIDADE” porque é formado por mulheres de diversas denominações evangélicas.

A primeira reunião do “GRUPO DE INTERCESSÃO UNIDADE” aconteceu em 19 de maio de 1994, tendo completado 25 anos neste ano de 2019.

Em 2020, por iniciativa da vereadora Missionária Edinalva Azevedo, a Câmara Municipal de Votuporanga concedeu o título de Insígnia de Honra Ao Mérito pelos relevantes serviços prestados ao município. “Uma grande perda não apenas para a comunidade votuporanguense, mas para toda a nossa cidade. Lamentável”, disse a vereadora Edinalva.

O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga apóstolo Saul Moreira Lima lamentou profundamente a perda da pastora. “Sentimos muitos por essa perda irreparável, ela retorna aos braços do Pai Celestial”.

Em breve, mais informações sobre o velório e o sepultamento do corpo da pastora Maria Cândida.

REPORTAGEM VOTUNEWS: