PERDA: morre a nutricionista e biomédica Milena Kerbauy, aos 39 anos de idade

Nutricionista de Rio Preto teve história de superação após diagnóstico de câncer de mama em 2017 enquanto tentava engravidar

Morreu nesta terça-feira (29/10), aos 39 anos, a nutricionista e biomédica Milena Kerbauy Resende Seriani, em Rio Preto. Milena Kerbauy era nutricionista clínica e integrativa, e defendia uma alimentação cada vez menos industrializada e mais saudável e natural, onde seus pacientes aprendessem a usar alimentos que pudessem colaborar na prevenção de doenças, principalmente contra o câncer.

Milena foi diagnosticada com câncer de mama em 2017, quando fazia exames para engravidar. Com muita fé em Deus e o apoio da família, ela enfrentou a doença, passando por quimioterapia, radioterapia, e mastectomia (cirurgia que retira as mamas). A doença chegou a atingir seus ossos, ela foi desacreditada, mas venceu e tornou-se símbolo de superação. O resultado foi o nascimento do filho, o pequeno Henrique.

Milena Kerbauy também ficou conhecida em Rio Preto por ter lançado o “cappuccino da nutri”, uma versão low carb, com ingredientes termogênicos e saudáveis, mas sem perder o gosto da bebida tradicional.

Em agosto deste ano, a nutricionista e biomédica foi internada com dores abdominais fortes. No hospital, ela precisou passar por cirurgia, onde teve um rompimento de vesícula e sepse grave. Milena entrou em coma, foi intubada e ficou na UTI.

Sua última publicação em sua rede social foi no dia 26 de setembro, onde ela disse: “Hoje estou aqui simplesmente porque Jesus permitiu a minha volta […] Estou me recuperando e pretendo voltar a atender em outubro, até lá pretendo ficar off das redes sociais, me concentrando 100% em me recuperar com meu filho bem pertinho de mim”.

Apesar de tanta luta contra as enfermidades que enfrentou, Milena nunca perdeu o bom humor, a esperança e o amor pela família, pelo trabalho e, principalmente, pela vida.

Ela deixou o marido, o veterinário e empresário Thiago Seriani, e o filho pequeno, além da família, amigos e pacientes que a levarão para sempre no coração.

O velório e enterro ainda não foram definidos. Gazeta de Rio Preto