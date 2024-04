PERDA: falece Victor de Lima Sanches, aos 11 anos de idade

É com muito pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento do menino Victor de Lima Sanches, aos 11 anos de idade, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 19, na Santa Casa de São José do Rio Preto.

De tradicional família moradora de Pedranópolis, Victor era filho do casal Leonardo Vicente Sanches e Katiana Xavier de Lima Sanches. Conforme informações do pai do menino a reportagem do votunews, Victor começou a sentir-se mal há cerca de 15 dias, com falta de ar e febre com suspeita de dengue, mas os resultados deram negativo

Em seguida, foi internado na Santa Casa de Fernandópolis e o quadro clínico do menino piorou, sendo transferido para a Santa Casa de Rio Preto.

Hospitalizado e passando por uma bateria de exames diariamente, o estado de saúde de Victor piorou, vindo a sofrer uma parada cardíaca por volta das 4h40, desta sexta-feira.

Ainda de acordo com o pai do menino, o velório ocorrerá na tarde desta sexta-feira, no Velório Municipal de Pedranópolis e o sepultamento ocorrerá (ainda a confirmar) às 17 horas, no Cemitério Municipal da vizinha cidade.

