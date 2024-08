PERDA: falece VANIA REGINA DA ROCHA

É com muita tristeza no coração que comunicamos o falecimento de VANIA REGINA DA ROCHA. 💔 Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Gastão Vidigal e o sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira, no cemitério local.

Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares. 🕊️