Com pesar, comunicamos o falecimento ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 1º do senhor Jordino Felisbino da Silva, carinhosamente conhecido como Tio Jorge, antigo morador do distrito de Boa Vista dos Andradas.

Ele foi um dos investidores e fundadores da Cia de Santos Reis Garça Branca de Votuporanga em 1977, juntamente com seus irmãos e amigos.

Desde a sua criação, Tio Jorge participou ativamente da Cia, permanecendo engajado por várias décadas e contribuindo significativamente para a preservação dessa importante tradição religiosa.

Expressamos aqui nosso profundo agradecimento por sua dedicação e trabalho incansável ao longo dos anos. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, receba Tio Jorge em Seus braços e que ele descanse em paz. Amém.

Reportagem: www.votunews.com.br