PERDA: falece Rosana Garcia Possebon, aos 40 anos de idade

A família da querida Rosana Garcia Possebon comunica o seu falecimento ocorrido nesta quarta-feira, em Votuporanga. Rosana tinha 40 anos de idade, deixa familiares e um vasto círculo de amigos em Votuporanga e região.

De acordo com sua irmã, Elisangela, o velório de Rosana aconteceu nesta quinta-feira, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorreu ás 16 horas, no Cemitério Municipal. Aos amigos e familiares, nossos sentimentos.

