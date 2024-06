PERDA: falece Paulo Sérgio de Souza, o Paulinho da Prefeitura de Cosmorama

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

É com profundo pesar que informamos o falecimento do senhor Paulo Sérgio de Souza, conhecido carinhosamente como Paulinho da Prefeitura de Cosmorama, aos 55 anos de idade.

Paulinho deixa sua esposa Silvia, seu filho Luan e é lembrado com carinho pelo filho Lucas, que partiu antes dele. 🌹 O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Cosmorama e o sepultamento acontece às 17:00 no Cemitério da vizinha cidade.

INFORMOU: www.votunews.com.br