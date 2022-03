PERDA: falece o senhor Zé Faria, antigo comerciante de Cardoso

Nota de falecimento:

Com pesar comunicamos o falecimento do conhecido Zé Faria (dono do antigo chopao) tio do Miguelzinho !!! Deixa muita dor no coração da família e amigos , um ótimo pai de família que nos anos 90 foi comerciante em Cardoso SP por muitos anos !! Deus conforte o coração da família nesse momento difícil!!! RÁDIO Povão.